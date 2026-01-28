El Villarreal cerró su participación en la presente edición de la Liga de Campeones con una nueva derrota, en esta ocasión ante un Bayer Leverkusen muy superior en ambición, juego e intensidad y que certificó su pase de ronda.
El conjunto de Marcelino, ya eliminado matemáticamente, había apelado al orgullo para lavar su imagen pero tiró el partido en la primera parte y cierra una competición europea para olvidar, ya que únicamente ha sumado un punto en ocho jornadas.
Bayern Leverkusen - Villarreal, Champions League: resumen, goleadores y estadísticas con otra derrota de los de Marcelino
El Submarino, ya sin opción alguna, se dejó llevar y sumó una nueva derrota.
