El Valencia Basket visita este jueves en la Euroliga la pista del Bayern de Múnich, que vuelve a dirigir desde hace unas semanas su extécnico Svetislav Pesic, con el objetivo de darle continuidad al triunfo que logró el martes ante el Paris Basketball.

La victoria ante el conjunto francés, basada en una notable defensa, permitió al Valencia no empalmar una tercera derrota, tras haber caído ante el Mónaco y en la pista del Fenerbahce, y reforzó su situación en la parte alta de la clasificación.

El equipo de Pedro Martínez se mantiene entre los equipos con un segundo mejor balance con 15 triunfos en 23 partidos y tratará de sumar un nuevo triunfo en una cancha en la que ha perdido en sus tres últimas visitas.