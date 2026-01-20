El conjunto valenciano cayó el viernes en la pista del Fenerbahce en el torneo europeo y repitió derrota el domingo en la cancha del Real Madrid en la Liga Endesa, una derrota que le ha impedido optar a ser campeón de invierno pero que no impida que tenga amarrada la condición de cabeza de serie en el sorteo de la Copa.

El cansancio tras la acumulación de partidos, la entidad de los últimos rivales y algunos errores se han aliado para que el Valencia Basket solo haya ganado uno de los últimos cuatro encuentros que ha disputado, el que jugó el pasado lunes ante el Casademont Zaragoza en la acb. Antes cayó ante el Mónaco y frente al Unicaja, en este caso en la Liga.

Las dos derrotas seguidas en la Euroliga no son una situación nueva para el equipo 'taronja' en esta Euroliga, en cuyas primeras semanas llegó a encadenar tres partidos perdidos de manera consecutiva, ante el Barcelona, el Hapoel Tel Aviv y el Mónaco.