Suma y sigue el Real Madrid de Scariolo. Después de dos victorias vitales ante el Barça y el Valencia Basket, los blancos volvieron a sacar a relucir su mejor versión con un partido sin fisuras frente al Olimpia Milano (106-77) en la Euroliga.

El Madrid no tuvo rival en ningún momento. Dio un golpe sobre la mesa en el primer cuarto alcanzando los 30 puntos y a partir de ahí todo fue sobre ruedas. Los italianos, totalmente desconectados desde el inicio, no fueron capaces de darle la vuelta y acabaron claudicando antes de tiempo.

Lyles y Hezonja lideraron el ataque del conjunto madridista. Pero fue una victoria coral. Todos aportaron y trabajaron a destajo en defensa para mantener siempre una renta que les diera tranquilidad.