El conjunto merengue encara una doble jornada de la Euroliga en casa esta semana, que comenzará mañana ante el Milán y seguirá el jueves ante el Mónaco.

El 11 veces campeón de Europa llega lanzado tras ganar al Barça, en el clásico europeo, y al Valencia Basket en la última jornada de la Liga Endesa.

Sin embargo, Scariolo remarcó que el equipo, que cuenta con un balance de 14 victorias y 8 derrotas, debe "recuperar el equilibrio emocional" tras los dos últimos triunfos y no confiarse ante el equipo italiano.

"Mañana tenemos un partido importante, uno que debemos afrontar con mucha cautela. El Milan es un rival mucho más fuerte de lo que sugiere su posición en la clasificación. Basta con ver su plantilla, con tantos jugadores talentosos y experimentados. Es un equipo muy bien formado físicamente, con una puntería de tres puntos entre las mejores de la competición", analizó Scariolo para los medios del club.