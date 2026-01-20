La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa y caer eliminado de la Copa del Rey frente l Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu.

El triunfo en la locura que fue el estadio madridista contra el Levante y el posterior pinchazo del Barcelona en Anoeta cambian el paso de un Real Madrid que está a un punto del líder en LaLiga y tiene en su mano la clasificación directa en la Champions League.

Es la mejor herencia que dejó Xabi Alonso a su amigo Arbeloa en una competición, pese a caer en sus dos duelos de altura (1-0 frente al Liverpool; 1-2 contra el City).

Séptimo clasificado, en su mano está dejar prácticamente asegurado el 'top 8' con un triunfo antes de cerrar la fase de liga visitando a Jose Mourinho y su Benfica en Portugal. Le permitiría a Arbeloa tener tiempo para trabajar los cambios que quiere inculcar en el equipo.