El equipo entrenado por Xavi Pascual cortó el pasado viernes una racha de cinco victorias consecutivas al caer de forma clara contra el Real Madrid en la Euroliga (80-61) y sufrió para derrotar en la Liga Endesa al San Pablo Burgos (79-80), penúltimo clasificado.

En ambos encuentros, el Barça entró mal al partido y se quedó por debajo de los 15 puntos en el primer cuarto, obligado a ir a remolque durante el resto del encuentro. También se vio superado en la lucha por el rebote, permitió demasiadas capturas ofensivas a sus rivales, y cometió más pérdidas de lo habitual.

Corregir estos defectos será la primera preocupación del conjunto catalán, que en Burgos sí mostró la capacidad de reacción que le faltó en Madrid y sacó adelante un encuentro incómodo, liderado en la faceta ofensiva por el base Nico Laprovittola (23 puntos) y el pívot Willy Hernangómez (14).