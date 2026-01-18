El Barça se rehizo del resbalón en Madrid y superó a un combativo San Pablo Burgos (79-80) para encarrilar su condición de cabeza de serie para la Copa del Rey.

Nico Laprovittola y Willy Hernangómez, con 23 y 14 puntos, llevaron a su equipo hacia la décima victoria consecutiva en Liga Endesa aunque con dosis extra de sufrimiento, pues el equipo de Pascual se mostró espeso y agotado tras el último Clásico.

Ahora, los azulgrana esperan algunas combinaciones de resultados para colocarse en el primer bombo del sorteo del lunes 26: que UCAM Murcia pierda ante el Casademont Zaragoza o que caigan tanto Joventut Badalona frente al Bàsquet Girona como Kosner Baskonia ante el Baxi Manresa.