El Real Madrid venció al Levante en el debut de Arbeloa en el Santiago Bernabéu. Los goles de Mbappé y de Asencio fueron suficientes para darle el triunfo a los blancos en un día en el que la noticia fueron los increíbles silbidos que se vivieron en el feudo blanco.

Vinicius, Bellingham y Valverde fueron los más señalados, y el sonido de viento se escuchó contra ellos desde el calentamiento hasta el final.

Tras una primera parte sin goles y con un Madrid muy discreto, Mbappé abrió el marcador de penalti y, posteriormente, Asencio remató un córner para hacer el segundo. El Real Madrid sigue vivo en La Liga.