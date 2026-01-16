Si hace once días en la Liga Endesa el Barça rompió una racha de nueve derrotas consecutivas ante el Real Madrid (100-105), el conjunto de Xavi Pascual tiene este viernes (20:45 horas/19:45 GMT) en el mismo escenario, el Movistar Arena, la oportunidad de refrendar que está cada vez más cerca del nivel de su eterno rival en un duelo de altos vuelos en la Euroliga.

El equipo catalán viaja a Madrid con la intención de mantenerse en lo más alto de la clasificación de la máxima competición europea, donde ocupa la cuarta posición con el mismo balance de victorias que el Hapoel IBI Tel Aviv -líder-, el Mónaco y el Valencia Basket.

En la Liga Endesa, el conjunto blanco también se ha mostrado sólido en casa. Sólo suma una derrota en el Movistar Arena, la ya mencionada contra el Barça, que puso fin a la racha histórica de victorias consecutivas (37) como anfitrión conseguida por un equipo en la ACB.