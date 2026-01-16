El Valencia Basket medirá este viernes si tras un maratón de ocho partidos en dieciséis días ha logrado recuperar su frescura física y mental en la pista del Fenerbahçe, un rival que tiene la mejor defensa hasta ahora de toda la Euroliga.



El equipo turco es el que menos puntos recibe de media, 79,8, mientras que el Valencia mantiene la segunda mejor marca anotadora de la competición, con un promedio de 90,3. Ese duelo se espera que marque un duelo directo en la zona noble de la clasificación.



El conjunto 'taronja' ocupa la tercera plaza con las mismas 14 victorias que el Hapoel Tel Aviv, que tiene un partido menos, que el Mónaco y que el Barcelona. El Fenerbahçe, por su parte, es quinto con 13 triunfos, pero también con un encuentro por disputar.