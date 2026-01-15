Se enfrentan el líder de Primera División, y el líder de Segunda. Por lo tanto, aunque el Barça será favorito, afronta un partido de exigencia dentro de una época de mucho desgaste por la acumulación de partidos que lleva el equipo de Hansi Flick.

A los azulgranas les toca gestionar fuerzas en un partido trampa, porque el equipo azulgrana tuvo que jugar también otro encuentro de nivel ante el Athletic de Bilbao y ha tenido que realizar largos viajes de ida y vuelta a Arabia Saudí en los últimos días.

Se trata del segundo partido en ella para el Barça. Como equipo de Supercopa de España, el equipo culé estuvo exento de la disputa de las dos primeras rondas y debutó en la tercera con un triunfo por 0-2 contra el Guadalajara. Christensen y Rashford anotaron en la parte final en una sufrida victoria del conjunto de Flick.

El Racing ha superado dos rondas para llegar a este partido. Derrotó por 0-4 a la Sociedad Deportiva Logroñés en su estreno en la Copa y venció por 1-2 tras la prórroga a la Ponferradina en segunda ronda. Por lo tanto, este será el primer partido de esta edición que dispute en su estadio.