El Fútbol Club Barcelona se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey después de doblegar al Racing de Santander en un partido más igualado que lo que refleja el marcador final (0-2).

Los culés se toparon con un Racing que defendió como bloque a las mil maravillas. Tras una primera parte sin goles, Ferran Torres abrió el marcador en la segunda parte.

El Racing pudo equilibrar el marcador y forzar la prórroga ya en el tiempo añadido, pero los cántabros erraron en un dos contra uno ante Joan García. En la acción siguiente, ya en el último segundo, Lamine Yamal mató el choque.