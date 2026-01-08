El Valencia Basket ocupa actualmente la tercera posición con un balance de 13-6, justo por delante del equipo del Principado, que suma un 12-7.

El equipo de Pedro Martínez viene de una victoria de autoridad en Belgrado ante el Estrella Roja (89-106), destacando la capacidad anotadora de hombres como Brancou Badio y Matt Costello.

Por su parte, el AS Monaco cuenta con el liderazgo de Mike James y el refuerzo interior de Nikola Mirotic para intentar asaltar Valencia. El encuentro es crucial para decidir el factor cancha de cara a las eliminatorias finales.