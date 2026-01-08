El Real Madrid, en la sexta posición de la clasificación de la Euroliga y en puestos de 'playoff' tras la victoria esta semana ante el Asvel Villeurbanne, recibe este jueves al Maccabi Tel Aviv israelí en la vigésima primera jornada de la competición, en un encuentro que se celebrará a puerta cerrada en el Movistar Arena.

Este lunes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció la disputa del duelo a puerta cerrada "por motivos de seguridad", siguiendo la recomendación de la Policía Nacional. Dicha circunstancia también se dio el martes en Barcelona, donde el conjunto entrenado por Xavi Pascual tuvo que jugar sin aficionados en el Palau Blaugrana por el mismo motivo.

Scariolo señaló en la rueda de prensa posterior al choque de este martes en Lyon que en el club no están "contentos" al no disponer de su "legítima ventaja" de jugar ante su público, pero se vio avocado a aceptar dicha decisión.