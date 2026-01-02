En la Euroliga jornada 19, el Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz se enfrenta al Fenerbahçe Beko Istanbul con la necesidad de romper su dinámica irregular y escalar en la clasificación antes de la segunda vuelta de la temporada regular.

Baskonia (6-12) ha tenido altibajos y encara este encuentro en casa, donde suele ofrecer un rendimiento más sólido, buscando una victoria que revitalice su campaña continental y mantenga vivas sus opciones europeas.

Por su parte, Fenerbahçe (11-6) llega con un balance claramente más positivo y con aspiraciones de consolidarse entre los equipos que luchan por los puestos altos de la tabla.

El conjunto turco ha mostrado solidez fuera de casa y querrá imponer su ritmo en el Fernando Buesa Arena. Históricamente, los enfrentamientos entre ambos han sido competitivos y este choque promete intensidad, con Baskonia intentando sorprender y Fenerbahçe buscando prolongar su buena trayectoria.