Anthony Joshua y su pasado con Nigeria que forjó su actitud que casi le cuesta la vida en su mejor momento profesional

El boxeador británico Anthony Joshua se sube a un vehículo de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico en Nigeria Reuters

El regreso de Anthony Joshua a Nigeria, su tierra de raíces familiares, terminó convertido en tragedia.

El boxeador británico, dos veces campeón mundial del peso pesado, permanece hospitalizado en Lagos tras sobrevivir a un grave accidente de tráfico en el que murieron dos de sus amigos más cercanos y colaboradores de confianza.

El suceso, ocurrido en una de las carreteras más peligrosas del país, no solo ha puesto en duda su futuro deportivo inmediato, sino que ha reabierto el vínculo profundo entre Joshua y un país que marcó su carácter desde la infancia.

La causa del accidente

El suceso se produjo a mediodía, cuando el todoterreno Lexus en el que viajaba Joshua como pasajero colisionó contra un camión detenido en la autopista Lagos-Ibadan, a la altura de Makun.

Según la policía, el siniestro se debió a un reventón de neumático provocado por exceso de velocidad durante una maniobra de adelantamiento.

En el impacto fallecieron Kevin Ayodele y Sina Ghami, miembros clave de su equipo: el primero ejercía como entrenador personal y el segundo había sido su preparador físico durante más de una década.

Joshua, de 36 años, fue evacuado consciente y entre gestos de dolor. Las primeras exploraciones descartaron fracturas óseas, aunque el propio boxeador reconoció sentir "dolor en todo el cuerpo".

Permanece ingresado en el Hospital Internacional Duchess, uno de los centros privados más exclusivos de Nigeria, donde se espera que continúe en observación durante varios días.

Anthony Joshua, tras el accidente

Su vínculo con Nigeria

La noticia conmocionó tanto al mundo del boxeo como a la comunidad local de Sagamu, ciudad de origen de la familia Joshua.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó que habló por teléfono con el deportista y con su madre, Yeta Odusanya, desplazada de urgencia al hospital.

"Le expresé mis condolencias por la pérdida de sus dos colaboradores y le deseé una pronta recuperación", explicó el mandatario, que también agradeció la implicación del gobernador del estado de Ogun, presente en el centro médico.

Las reacciones no se hicieron esperar. Eddie Hearn, promotor del púgil, habló de "dos grandes hombres" y pidió respeto para las familias. También su eterno rival, Tyson Fury, dedicó un mensaje público a los fallecidos.

Mientras, los planes deportivos de Joshua, incluidos los combates previstos para la primavera y un posible duelo futuro con Fury, quedan en suspenso.

El contexto personal del viaje aporta una dimensión distinta al accidente. Joshua se encontraba en Nigeria de vacaciones, apenas diez días después de una lucrativa victoria ante Jake Paul.

Lejos de destinos exóticos habituales entre las estrellas del deporte, decidió regresar a Ogun State para reencontrarse con su familia y reforzar lazos con una comunidad que siempre ha considerado parte esencial de su identidad.

Ese vínculo se remonta a su infancia. Aunque nacido en Reino Unido, Joshua pasó parte de su niñez en Nigeria, donde asistió a un internado en Ikenne.

Aquel periodo, que él mismo ha descrito como duro, estuvo marcado por una disciplina estricta y por la necesidad de adaptarse rápido a un entorno exigente.

"Todo era estructura, respeto y supervivencia", explicó hace tiempo recordando aquella etapa. Esa experiencia, según reconoce, forjó la mentalidad resiliente que más tarde trasladó al ring.

Nigeria también representa para Joshua un legado familiar de peso. Sus antepasados pertenecen a una de las casas aristocráticas de Sagamu, con vínculos históricos con la figura del Akarigbo de Remo, el monarca tradicional de la zona.

Aunque su carrera deportiva se desarrolló bajo bandera británica, nunca ha ocultado su orgullo por sus raíces yoruba, visibles incluso en el tatuaje del mapa de África que luce en el brazo, con Nigeria destacada.

Anthony Joshua, durante su pelea contra Jake Paul Reuters

Paradójicamente, ese regreso constante a su tierra ancestral ha estado marcado tanto por momentos de celebración como de reconstrucción personal.

En 2019, tras perder sus títulos mundiales, Joshua eligió Nigeria para recomponerse lejos del foco mediático. Más recientemente, había sido nombrado embajador deportivo del estado de Ogun y había anunciado proyectos para impulsar el boxeo local tras su retirada.

El accidente actual, sin embargo, añade un matiz amargo a esa relación. La carretera que conduce de Lagos a Sagamu, habitual en sus visitas familiares, se convirtió en escenario de una tragedia que ha sacudido a todo su entorno.

"No es la primera vez que venía a pasar tiempo con los suyos", explicó su tío, que describió el impacto emocional en la comunidad y la dificultad para acceder al hospital por razones de seguridad.

Mientras Joshua continúa recuperándose, persiste la incertidumbre sobre las secuelas físicas y, sobre todo, psicológicas.

La pérdida de dos hombres clave en su carrera y el hecho de haber estado al borde de la muerte en el país que moldeó su carácter convierten este episodio en uno de los más delicados de su trayectoria.

Nigeria, cuna de su identidad y refugio en momentos decisivos, vuelve a ocupar un lugar central en la historia de un campeón obligado ahora a detenerse y mirar hacia dentro.