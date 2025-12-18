Para los blancos el choque es importante para intentar engancharse a los puestos de 'playoffs' contra un rival que este año marcha penúltimo, pero que en el pasado ganó en el 'play-in' en la capital de España al cuadro madridista, obligando a este a jugarse su presencia entre los ocho mejores a todo o nada contra el Bayern de Múnich.

De cara a esta cita la duda es si el técnico italiano Sergio Scariolo contará o no con el pívot internacional Usman Garuba, ausente en Milán. Sea como sea, el entrenador asume que ganar no será una tarea sencilla.

"Es un partido con mucho vértigo. Ellos son un equipo que juega muchas posesiones. Sabemos lo que representa jugar contra un equipo así, porque ya cada vez más equipos hacen el mismo estilo de juego. Hay que tratar de marcar nuestro ritmo para controlar el mismo durante el partido y hacer buenas defensas", dijo.