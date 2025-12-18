El partido entre el Maccabi y el Valencia se jugará en Jerusalén porque el pabellón en el que juega habitualmente el equipo hebreo estaba alquilado previamente para un 'Hanuka show'.

Como le ocurrió al ASVEL, y como pasará con el resto de equipos que viaje a Israel, el Valencia tendrá un dispositivo de seguridad especial, que incluye desde prioridad en el aeropuerto, a escolta en sus desplazamientos y seguridad privada en el hotel en el que se aloja. El club ha decidido no dar detalles del viaje, ni si quiera de la ciudad en la que hará noche.

Estas circunstancias marcarán en parte el viaje y el objetivo del cuerpo técnico de Pedro Martínez es que lo hagan lo menos posible y que la plantilla mantenga la concentración en la pista de un equipo que, pese a tener bastantes menos victorias en su casillero, está pegado al Valencia en casi todas las estadísticas de juego.