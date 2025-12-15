El Rayo, que lleva cinco partidos de Liga sin ganar en Vallecas, espera enderezar el rumbo impulsado por la euforia lograda tras la victoria continental ante el Jagiellonia polaco, mientras que el Betis, que ha pasado la semana en la sexta plaza asentado en zona europea, espera seguir consolidándose en esos puestos.



El equipo madrileño llega a la cita sólo tres días después del largo viaje a la ciudad polaca de Byalistok, de la que salió eufórico tras ganar al Jagiellonia y poder depender de sí mismo en la jornada final de la fase de grupos de la Liga Conferencia para acceder a octavos.



El objetivo ahora es enderezar el rumbo en LaLiga EA Sports para separarse del descenso y volver a celebrar un triunfo, algo que no hace desde el 26 de octubre, cuando venció por la mínima al Alavés. Desde entonces el equipo sólo ha sumado tres puntos de quince en juego.