Fausto (35), futbolista, alto y claro sobre su proyecto de 4,2 millones de euros: "Nos han permitido acelerar el proyecto"

Fausto Tienza, a sus treinta y cinco años, mientras encara la recta final de su carrera deportiva, el excentrocampista de Osasuna y actual jugador de la SD Amorebieta, se ha hecho popular por ser una de las caras reconocibles de una gran inversión agrícola en España.

Desde la dirección de Faenza Capital, la empresa que fundó y lidera, gestiona plantaciones de pistacho que superan ya las 100 hectáreas y mueven inversiones millonarias.

El último gran movimiento de su compañía se cerró recientemente en Castilla-La Mancha. Se trata de su cuarto proyecto, una operación de 4,2 millones de euros destinada al desarrollo de 107 hectáreas repartidas entre las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Una zona estratégica, convertida en el epicentro del cultivo de pistacho en España gracias a su clima y a las condiciones del suelo.

Negocio para deportistas

Faenza Capital no es una explotación agrícola al uso. El modelo de negocio se basa en la captación de capital de terceros -principalmente deportistas, artistas y empresarios- para adquirir grandes extensiones de terreno, reconvertirlas y transformarlas en plantaciones de alto rendimiento.

La empresa, con sede en Extremadura, se encarga de toda la estructura financiera y de inversión, mientras que la parte técnica y agronómica se desarrolla en alianza con el Grupo IberoPistacho, responsable del cuidado de los árboles y de la producción.

El atractivo del pistacho no es casual. Tienza ha explicado en distintas ocasiones que diseñó este proyecto pensando en la realidad de los futbolistas profesionales.

El cultivo tarda entre tres y cinco años en comenzar a ser rentable y alcanza su máximo rendimiento a partir del séptimo o noveno año.

Fausto Tienza (Faenza Capital)

Un calendario que encaja con la carrera deportiva: invertir durante los años de contratos elevados para asegurar ingresos estables cuando llega la retirada.

Las cifras explican el interés. Faenza Capital trabaja con estimaciones de una Tasa Interna de Retorno cercana al 20% en escenarios conservadores y calcula rentabilidades anuales que pueden alcanzar el cincuenta por ciento a partir del noveno año de producción.

"La respuesta positiva de nuestros inversores nos ha permitido ampliar la inversión prevista y acelerar el inicio del proyecto", señaló el propio Tienza tras el cierre de la operación, subrayando la ambición de convertir la compañía en un referente nacional del sector.

Su trayectoria

Aunque su faceta empresarial ocupa cada vez más espacio, Fausto Tienza no ha colgado oficialmente las botas. Actualmente milita en la SD Amorebieta, en Segunda RFEF, y reconoce estar en la etapa final de su carrera.

Militó en Osasuna entre 2016 y 2018, disputó dos temporadas como rojillo, una en Primera División marcada por el descenso y otra en Segunda.

Tras su salida de El Sadar, el extremeño pasó por Cádiz, Extremadura, Nástic, Racing de Santander, Ibiza y Compostela, ampliando una trayectoria extensa en el fútbol profesional español.

En paralelo, fue dando forma a una empresa que hoy suma cinco proyectos activos, cerca de 10 millones de euros invertidos y un horizonte productivo que supera los cincuenta años.