Suma y sigue el Real Madrid que viaja a velocidad de crucero. Esta vez, la víctima de los de Sergio Scariolo fue el Bàsquet Girona (112-76), quien intentó plantar cara, pero claudicó ante el vendaval ofensivo de los blancos que suman ya su octava victoria consecutiva en Liga Endesa.

No hubo color. El Madrid saltó con una marcha más ante su público y desde el primer cuarto dejó claras sus intenciones. Los catalanes mantuvieron el pulso hasta los últimos compases del segundo cuarto, pero a partir de ahí poco pudieron hacer.

Si se marcharon con 10 de ventaja a los vestuarios, los madridistas dieron la estocada definitiva en el tercer parcial. Un festival anotador de la mano de Lyles que fue suficiente para dejar todo visto para sentencia. No se relajaron en el último cuarto y superaron la barrera de los 100 puntos por quinta vez esta temporada.