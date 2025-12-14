El Baxi Manresa afronta este domingo (19:00h CET) una difícil prueba ante el Barça en el que será su segundo derbi catalán consecutivo con el objetivo de escapar de la zona peligrosa en la clasificación de la Liga Endesa.



Los del Bages, que tuvieron un inicio muy irregular tanto en la ACB como en la Eurocopa, buscarán dar un golpe encima de la mesa ante un Barça que ha mejorado mucho desde la llegada al banquillo de Xavi Pascual.



El conjunto manresano, decimoquinto en la tabla, empata con el antepenúltimo clasificado y tan sólo está dos triunfos por encima de las posiciones de descenso, por lo que ganar ante el Barça daría mucha tranquilidad al equipo y le mantendría con opciones de clasificación para la Copa del Rey.