Los números como local han puesto al límite al equipo de Claudio Giráldez. Solo el colista Levante ha sumado menos puntos en su estadio que el Celta. De 24 posibles, los celestes únicamente han sumado cinco, fruto de otros tantos empates.

Al equipo gallego se le sigue resistiendo ese primer triunfo liguero en Balaídos. En caso de no conseguirlo ante el Athletic, el Celta de Giráldez establecerá un nuevo récord negativo en la historia del club vigués, ya que nunca en sus cien años de historia tardó nueve jornadas en saborear una victoria como local en LaLiga.