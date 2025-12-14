69' (1-1) ¡GOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOL DE CARLOS VICENTE! Acababa de entrar hace menos de un minuto y la manda a gol a las primeras de cambio. Balón en largo, control sublime y definición perfecta ante Courtois.

Señaló fuera de juego el colegiado, pero el tanto acabó subiendo al marcador.