Las claves del Alavés - Real Madrid:
- La maldición que no se fue con Ancelotti sacude a Xabi Alonso: lesiones en cadena, un once con parches y la urgencia por ganar
- Xabi Alonso se muestra cauto ante el partido que decidirá su futuro: "Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada"
- Vinicius 'retrocede' 5 años: sin colmillo, perdido en un limbo y con la amenaza de sufrir su peor racha goleadora de siempre
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Seis de añadido
90' (1-2) Se jugarán seis minutos más en Vitoria. Eso es lo que le queda al Real Madrid para lograr tres puntos importantísimos contra el Alavés.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Pide penalti Vinicius
88' (1-2) Pide penalti Vinicius. El brasileño ha sido trabado por Tenaglia en el interior del área, pero el colegiado no ha señalado nada. Parecia penalti claro.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Se marcha Rodrygo
83' (1-2) Mueve el banquillo Alonso. Se retira Rodrygo con algunas molestias musculares y entra en su lugar Brahim.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Doble cambio de Alonso
78' (1-2) Mueve el banquillo el Real Madrid. Se marchan Valdepeñas y Güler para que entren Huijsen y Gonzalo. Valverde pasa al lateral izquierdo y Asencio ocupará el derecho.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | ¡GOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO!
76' (1-2) ¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOOL DE RODRYGO! Vinicius gana la carrera a Jonny, se mete en el área y se la cede a Rodrygo para que el brasileño remate a portería vacía.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | ¡GOOOOOOOL DEL ALAVÉS!
69' (1-1) ¡GOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOL DE CARLOS VICENTE! Acababa de entrar hace menos de un minuto y la manda a gol a las primeras de cambio. Balón en largo, control sublime y definición perfecta ante Courtois.
Señaló fuera de juego el colegiado, pero el tanto acabó subiendo al marcador.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Doble cambio de Coudet
67' (0-1) Doble cambio en el Alavés. Se retiran Ibañez y Calebe por Toni Martínez y Carlos Vicente. Mueve ficha Coudet que refresca las bandas y carga el área con una doble punta.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Fuera Boyé
61' (0-1) Lo intenta ahora el Alavés. Disparo de Boyé desde la frontal que se marcha muy lejos de la portería de Courtois. Tenía mejores opciones el delantero babazorro.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Se enfada Bellingham
59' (0-1) Se lamenta Bellingham. Era una acción clara de contragolpe del Real Madrid, pero el inglés no acertó en su pase a Mbappé.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | ¡Doble parada de Sivera!
54' (0-1) Casi marca el Real Madrid. Disparo con la zurda de Mbappé que para bien Sivera, Vinicius recoge el balón en la segunda jugada y dispara al palo largo ecnontrándose con otra gran intervención del portero del Alavés.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Fuera Valverde
51' (0-1) Se anima Fede Valverde con un disparo desde fuera del área. Le pegó fuerte de empeine el uruguayo, pero su remate raso no cogió portería.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Máxima intensidad
49' (0-1) Máxima intensidad en los primeros compases de la segunda parte. Está muy serio y ordenado en defensa el Real Madrid.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | ¡Comienza la segunda parte!
46' (0-1) Se reanuda el partido en Mendizorroza. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Mueve el balón el Alavés que tiene 45 minutos para intentar sacar algo positivo esta noche.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Descanso en Mendizorroza
45+2' (0-1) ¡No hay tiempo para más! Se acaba la primera parte en Mendizorroza. Vence el Real Madrid con un solitario gol de Mbappé pasado el ecuador del primer acto. Bajaron los de Alonso tras el tanto, pero mantienen la ventaja al descanso.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | ¡Paradón de Courtois!
45+2' (0-1) ¡Casi marca el Alavés! Falta lateral, balón muerto que le cae a Ibañez que toca con la punta topándose con la cara de Courtois. Milagroso el belga.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Dos de añadido
45' (0-1) Se jugarán dos minutos más en Mendizorroza en esta primera mitad. Busca el Alavés el tanto del empate.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Cede el control
39' (0-1) El Real Madrid está cediendo metros. Ha dado un paso atrás después del gol y el Alavés está creciendo por dentro y por las bandas. Momentos de cierto sufrimiento para los de Alonso.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Muy serios lo blancos
34' (0-1) El Real madrid ha salido bien al partido. Mucha intensidad en defensa y fluidez en ataque. El Alavés intenta subir una marcha más.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | Gol anulado a Bellingham
27' (0-1) Gol anulado al Real Madrid. Marcó Bellingham, pero el inglés controló con el brazo. Se mantiene el 0-1.
Alavés - Real Madrid, La Liga en directo | ¡GOLAAAAZOOO DE MBAPPÉ!
24' (0-1) ¡GOLAAAAAAZO DE MBAPPÉ! ¡GOOOL DEL REAL MADRID! Roba Asencio, se la da a Bellingham y el inglés pone a correr a Mbappé. Recibe el francés, reta a Tenaglia, le finta y se saca un disparo a la escuadra.