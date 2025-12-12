Canelo Álvarez (35), boxeador y una máquina de hacer dinero: 20 millones al año por invertir en terrenos, vivienda y locales

Saúl "Canelo" Álvarez no solo domina los cuadriláteros; también ha sabido pelear con inteligencia en el terreno de los negocios. Considerado uno de los deportistas más rentables del mundo, el boxeador tapatío ha convertido su fortuna en un emporio diversificado.

Y es que el mexicano no es solo un campeón mundial, también es un estratega financiero que ha aprendido a multiplicar su dinero más allá del deporte.

De acuerdo con declaraciones del mismo Canelo para Graham Bensinger en abril de 2021, el deportista gana alrededor de 20 millones de dólares al año con sus inversiones mobiliarias, mientras que medios como Fortune y The Guardian promedian sus ingresos anuales en 54.1 millones de dólares.

El púgil ha declarado abiertamente que su interés por invertir nació de la necesidad de asegurar su futuro y el de su familia. Desde sus primeros triunfos importantes, Álvarez entendió que la carrera de un boxeador es corta y expuesta al riesgo.

Por ello, mientras otros atletas gastaban sus ganancias en lujos efímeros, él decidió apostar por activos tangibles: terrenos, complejos residenciales, locales comerciales y desarrollos turísticos, principalmente en México y Estados Unidos.

Canelo Álvarez, tras ganar un combate.

Entre sus inversiones más destacadas figuran varios proyectos inmobiliarios en su natal Jalisco, donde el boxeador ha adquirido terrenos para desarrollar fraccionamientos de lujo y áreas comerciales.

También se le ha vinculado con la compra de propiedades estratégicas en zonas de alta plusvalía, como Guadalajara, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Su visión empresarial ha sido tan meticulosa que cuenta con un equipo de asesores financieros y arquitectos que evalúan cada proyecto, maximizando el rendimiento de su capital.

Una gran visión empresarial

Pero Canelo no se ha limitado a invertir de manera pasiva. A través de su empresa, Canelo Promotions, ha diversificado su negocio no solo en el boxeo, sino también en la construcción y el entretenimiento. Su filosofía es clara: "hacer que el dinero trabaje para ti".

Este enfoque lo ha convertido en un referente para otros deportistas latinoamericanos que buscan independencia económica y una gestión inteligente de su patrimonio.

Diversos analistas financieros coinciden en que el éxito de Álvarez radica en su mentalidad empresarial. Su portafolio de inversiones incluye gimnasios, gasolineras, negocios de bebidas (como su marca de agua y tequilas) y propiedades que generan rentas constantes.

Gracias a ello, ha logrado mantener ingresos estables incluso durante periodos de inactividad en el ring. En 2024, la revista Forbes estimó su fortuna en más de 200 millones de dólares, cifra que continúa en ascenso debido al auge del mercado inmobiliario donde participa.

Más allá de la espectacularidad de sus combates, la historia de Canelo Álvarez representa la transformación de un boxeador en un modelo empresarial.

Si en el cuadrilátero derrota a sus oponentes con técnica y fuerza, en los negocios aplica la misma disciplina y estrategia. Cada inversión es un golpe medido, cada desarrollo inmobiliario, un nuevo título en su vitrina financiera.