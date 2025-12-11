El Valencia recibe al Efes tras tres triunfos seguidos en la competición, porque ante del choque de Grecia se impuso al Bayern y al Estrella Roja. El conjunto turco, por su parte, llega tras dos derrotas, ante el Mónaco y el Real Madrid y de los últimos siete partidos solo ha ganado en dos.

El triunfo del equipo de Pedro Martínez en Atenas le ha situado en la cuarta posición con nueve victorias, una menos de las que tiene el Hapoel Tel Aviv, que es el líder, las mismas que tienen otros cuatro equipos (Mónaco, Estrella Roja, Panathiniakos y Barcelona), y una más que las que tienen otros cuatro (Olympiacos, Fenerbahce, Zalgiris y Real Madrid).

El club turco, cuarto por la cola en la Euroliga con cinco victorias en catorce partidos, destituyó recientemente a Igor Kokoskov y, en principio, en el Roig Arena todo apunta a que será Radovan Trifunovic, su sustituto interino, el que dirija al equipo.