Las claves del Real Madrid - Man. City:
- El 'match-ball' de Xabi ante uno de sus maestros: el banquillo del Real Madrid se decide en la batalla táctica contra Guardiola
- La alineación titular del Real Madrid contra el Manchester City en la Champions League
- La alineación confirmada del Manchester City contra el Real Madrid en la Champions
Real Madrid - Manchester City, en directo | Triple cambio en el City
70' (1-2) | Guardiola mueve el banquillo para los últimos 20 minutos de encuentro. Entran Savinho, Reijnders y Marmoush, y se marchan Haaland, Foden y Cherki.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Se marcha Ceballos
66' (1-2) | Hay un nuevo cambio en el Real Madrid. Se marcha del terreno de juego Ceballos, que ha vuelto a ser titular con el equipo blanco, y entra en su lugar Brahim Díaz.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Llegan los primeros pitos en la grada
61' (1-2) | Aparecen ya los primeros pitos en el Bernabéu para el juego del Real Madrid. No se está encontrando el equipo blanco en esta segunda mitad. Courtois acaba de hacer un paradón al tiro de Doku desde dentro del área.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Cambio en el Real Madrid
58' (1-2) | Llega el primer cambio en el Real Madrid. Se marcha Gonzalo y entra en su lugar Arda Güler. Posteriormente, paradón de Courtois en un balón con mucho veneno que no llegó a tocar Haaland.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡Rodrygo ahora!
53' (1-2) | ¡Ahora fue Rodrygo el que la tuvo! Disparo con la zurda arriba del brasileño en una acción a la contra. La tuvo antes el Manchester City por medio de Bernardo Silva, pero Courtois atrapó con algo de suerte. El partido está en el alambre.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡La tuvo Bellingham!
50' (1-2) | ¡¡Qué ocasión para el Real Madrid!! ¡Qué oportunidad para Bellingham! Rodrygo habilitó a la llegada del inglés desde segunda línea, se plantó mano a mano y en lugar de buscar el disparo raso, trató de hacer una vaselina que se le fue muy arriba. ¡Qué oportunidad para el Madrid!
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡Arranca la segunda mitad!
46' (1-2) | ¡¡Comienza la segunda mitad!! Ya mueve el Real Madrid el balón en este segundo acto en el que tiene que reaccionar. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡Final de la primera parte!
(1-2) | ¡Se acaba la primera mitad en el Bernabéu! El Real Madrid se va de momento de vacío después de haber firmado una buena primera parte, pero el City, en las dos llegadas que ha tenido, ha dado dos zarpazos. Pidió penalti el Real Madrid sobre Asencio en el tramo final de este primer acto, pero el colegiado no lo vio así. Decorado complicado para Xabi Alonso.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡Pide penalti Asencio!
45' (1-2) | ¡Pedía penalti a Asencio el Real Madrid! El agarrón del defensor del City a Asencio es clarísimo, y termina con el jugador del Real Madrid en el suelo. Sin embargo, no se señala nada. En la acción posterior a la contra, dos paradones increíbles de Courtois para salvar a los blancos.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡Gol del Manchester City!
43' (1-2) | ¡Gool del Manchester City! Define Erling Haaland, que le pegó cruzado con la zurda, mientras que Courtois se lanzó al lado contrario. Remonta el equipo inglés en el Bernabéu pese a la buena primera parte del equipo de Xabi Alonso.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Penalti para el City
43' (1-1) | ¡Hay penalti! Dice Turpin tras ver la acción repetida en el monitor que Rüdiger agarró y derribó a Haaland por detrás, así que hay pena máxima. Amarilla además para Rüdiger.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Posible penalti para el City
42' (1-1) | Juego parado en estos momentos. Están revisando un posible agarrón de Rüdiger sobre Haaland. Se va Turpin a la pantalla a verlo.
Real Madrid - Manchester City, en directo | El fallo de Courtois
40' (1-1) | Courtois, que tantas veces ha salvado ya al Real Madrid esta temporada y está siendo uno de los jugadores más determinantes, no ha tenido su mejor suerte en el gol. El remate de Gvardiol no era imposible, y el rechace cayó a los pies de O'Reilly para que empujara.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡Goool del City!
35' (1-1) | ¡Gool del Manchester City! ¡Marca O'Reilly tras un fallo de Courtois! Remató Gvardiol el córner en el segundo palo, Courtois no atajó el remate flojo, y O'Reilly aprovechó el rechace.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡Sigue generando peligro el Madrid!
33' (1-0) | Sigue intenso el Real Madrid en esta primera mitad. Ahora a la contra provocó una situación de tres contra tres, pero la definición de Bellingham, tratando de poner el centro, no terminó de ser buena.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Susto de Rodrygo
31' (1-0) | Cuidado a la posible lesión de Rodrygo. El futbolista brasileño ha hecho un extraño en un amago para tirar el desmarque en el saque de banda, y aunque parecía que podía haberse hecho daño en la rodilla derecha, parece que no es tan grave.
Real Madrid - Manchester City, en directo | ¡¡Gooool del Madrid!!
28' (1-0) | ¡¡¡Gooool del Real Madrid!!! ¡Gooool de Rodrygo! ¡Vuelve a marcar el brasileño, que no ve puerta desde el pasado mes de marzo contra el Atlético de Madrid!
Real Madrid - Manchester City, en directo | Ecuador de la primera mitad
22' (0-0) | Llegamos al ecuador de la primera parte en el Bernabéu y el Real Madrid está firmando un buen arranque de partido. La actitud de los futbolistas está siendo de mucho compromiso, muy distinta a lo que se vio en el partido ante el Celta.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Otro intento de Vinicius
Pidió tímidamente mano Vinicius en una de sus incursiones en el área. Parecía que la mano de O'Reilly estaba pegada al cuerpo, así que no se señaló nada.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Mbappé, desde el banquillo
13' (0-0) | Mbappé está siguiendo atentamente las evoluciones de su equipo desde el banquillo. Por el momento, Rodrygo y Gonzalo, que están supliendo la baja del francés, están acertados.