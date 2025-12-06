Dos victorias tan solo en sus últimos ocho visitas a San Mamés, con sendos 0-1, advierten al Atlético de Madrid, frente a la adversidad, las bajas y el Athletic Club, ante un partido de alto riesgo en la clasificación, necesitados los dos de una victoria reconfortante.

Del 3-1 en el Camp Nou al Atlético del martes al 0-3 con el que perdió el conjunto bilbaíno en San Mamés el miércoles para desembocar en un duelo al límite.

Los rojiblancos no son el mismo equipo en el Metropolitano que lejos de él. Casi infalible como local (enlaza diez triunfos ante su afición, tras el 1-1 inicial con el Elche), como visitante aún presenta vaivenes: ganador convincente con el Betis (0-2) y agónico ante el Getafe (0-1) en dos de sus tres últimas salidas.

El Athletic, enfrente, llega al partido con las buenas noticias del regreso de Oihan Sancet tras los dos partidos de sanción por su expulsión hace dos jornadas también en el Camp Nou y con una mejoría de Iñaki Williams en su severa lesión muscular que podría abrirle un sitio al menos en la convocatoria tras perderse ocho partidos.