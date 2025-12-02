Las claves del España 3-0 Alemania:
- España, reina de Europa: gana su segunda Nations League seguida tras arrasar a Alemania con doblete de Claudia Pina
Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado a España ante Alemania en la final de la Nations League. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
España - Alemania, en directo |La crónica del partido
España es, otra vez, la campeona de la Women's Nations League. El idilio del combinado nacional con esta competición se ha vuelto a reflejar en una final histórica donde las de Sonia Bermúdez pasaron por encima de Alemania, quien era una de sus bestias negras.
España - Alemania, en directo |¡¡La Selección revalida el título!!
90'+2' (3-0) ¡¡No hay tiempo para más!! España mantiene su hegemonía en la competición continental tras arrollar a Alemania en la final de la Nations League.
España - Alemania, en directo |Dos minutos de añadido
90' (3-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón mostrando dos minutos más de añadido.
España - Alemania, en directo |Ocasión para las germanas
86' (3-0) Aunque ha bajado Alemania los brazos, el remate de Dallmann pega en una defensa y termina en córner.
España - Alemania, en directo |¡Entra Jenni Hermoso!
80' (3-0) Ha hecho un nuevo cambio Sonia Bermúdez: se ha ido Esther González y ha entrado Jenni Hermoso.
España - Alemania, en directo |El partido está visto para sentencia
76' (3-0) Se está gustando España en el partido y el público está disfrutando desde las gradas. Vaya recital de la selección española.
España - Alemania, en directo |¡¡Otro golazo de Claudia Pina!!
73' (3-0) ¡¡Vaya golazo acaba de marcar Claudina Pina!! Pérdida de Alemania en el centro del campo, recupera la jugadora del Barça, quien conduce y nadie le entra hasta que arma el disparo en la frontal del área y bate a Berger.
España - Alemania, en directo |¡¡¡Goooolaaaazooo de Vicky López!!!
67' (2-0) ¡¡¡Encarrila el partido la selección española!!! Qué conducción, qué recorte hacia fuera y que zurdazo al palo largo para acercar el título a España.
España - Alemania, en directo |Domina la selección española
64' (1-0) Domina España con balón tras adelantarse en el luminoso. Calma en la selección española tras haber tumbado el muro germano.
España - Alemania, en directo |¡¡¡Gooooool de Claudia Pinaaaa!!!
60' (1-0) ¡¡Gooolaaazooo de Claudia Pina!! Qué golpeo se sacó de la manga la jugadora del Barça desde la frontal del área para batir a Berger, quien pudo hacer algo más en el gol. Se adelanta la Selección en el Metropolitano.
España - Alemania, en directo |Ocasión para el combinado alemán
57' (0-0) ¡Ha tenido Cerci el 0-1! La extremo alemana probó desde la frontal y su tiro se marchó alto.
España - Alemania, en directo |Aprieta la selección española
51' (0-0) Este inicio está siendo una continuación del final del primer tiempo: presión tras pérdida asfixiante de España.
España - Alemania, en directo |¡¡Coomiennzaa la segunda parte!!
46' (0-0) Sin cambios en ninguno de los dos equipos se reanuda el partido en el Metropolitano tras el paso por los vestuarios. La primera posesión en este segundo acto es para España.
España - Alemania, en directo |¡¡Perdona Anyomi y descanso!!
45'+2' (0-0) Con el miedo en el cuerpo a la ocasión que acaba de tener Anyomi con un disparo cruzado que se marchó rozando el palo en una jugada aislada se van las jugadoras españolas al descanso. Se mantiene el empate.
España - Alemania, en directo |¡¡Qué ocasión ha tenido Mariona!!
45'+1' (0-0) Paradón de Berger al remate a bocajarro de Caldentey. Cada ocasión de España es aún más clara que la anterior, pero el gol no llega.
España - Alemania, en directo |¡¡Fueraaaa Vicky López!!
45' (0-0) De las mejores ocasiones que ha tenido España en el partido. Vaya zurdazo se sacó la jugadora del Barça, pero el balón se marchó rozando el larguero.
España - Alemania, en directo |Ocasión para Claudia Pina
41' (0-0) Ejecutó la jugadora del Barça la falta en tres cuartos, pero el balón no encontró portería.
España - Alemania, en directo |¡¡La ha tenido Mariona Caldentey!!
37' (0-0) ¡¡Perdona la selección española!! Otro nuevo centro de Claudia Pina que remata de volea conforme le viene Mariona Caldentey estando completamente sola, aunque su disparo se marcha alto.
España - Alemania, en directo |Finalizan las jugadas las españolas
35' (0-0) La Selección no está permitiendo que Alemania contraataque al término de sus jugadas. Aunque no está habiendo acierto de cara a puerta, las jugadas al menos sí se están terminando.