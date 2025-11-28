Las claves del Alemania - España:
- Aitana Bonmatí (27), sobre el fútbol femenino: "Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa"
- Las lágrimas de Jenni Hermoso en su regreso con la Selección un año después
- El Metropolitano acogerá la vuelta de la final de la Women's Nations League entre la selección española y Alemania
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Al poste Alemania!
71' (0-0) | ¡A punto de adelantarse Alemania! El disparo de Clara Buhl se estrelló contra la madera cuando Ona Batlle estaba ya batida. Las germanas siguen dando muchas muestras de peligro y esto puede caer de cualquier lado.
Alemania - España, Nations League en vivo | Superamos la hora de juego
64' (0-0) | Avanzan los minutos en este partido que sigue teniendo muchos acercamientos pero que, por el momento, no cuenta con goles. Es cierto, no obstante, que en estos últimos compases ha bajado un poco el ritmo, como si las jugadoras necesitaran tomarse un respiro para volver a la carga.
Alemania - España, Nations League en vivo | Responde Alemania
56' (0-0) | Pese a que España ha dado un paso adelante, ni mucho menos Alemania se da por vencida. Buena aproximación ahora de las germanas, pero el disparo final de Buhl no fue todo lo bueno que le hubiera gustado.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Al palo España!
52' (0-0) | ¡Se confirma que ha reaccionado España! Al palo ahora el remate de Esther desde dentro del área. Metió la pierna al primer toque tras un centro desde la banda derecha y el esférico fue directo a la madera. El decorado ya es muy diferente. Ahora es España quien aprieta y Alemania quien se defiende como puede.
Alemania - España, Nations League en vivo | Otra cara
49' (0-0) | ¡Ya se está viendo a una España muy diferente en esta segunda parte! Llegó la primera ocasión clara del partido para España. Alexia Putellas ejecutó un zurdazo desde dentro del área, pero no cogió la rosca necesaria y el disparo se marchó por muy poco.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Arranca la segunda mitad!
46' (0-0) | ¡Comienza la segunda mitad en Alemania! Ya mueve el esférico España, esperando despertar después de una primera mitad realmente mala en la que lo único salvable ha sido el marcador.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Final de la primera parte!
(0-0) | ¡¡Se termina la primera mitad en Alemania!! Al término de estos primeros 45 minutos España consigue sobrevivir después de un primera acto desastroso en el que ha estado a merced de Alemania.
Alemania - España, Nations League en vivo | Se jugarán 2 minutos más
45' (0-0) | Dice la colegiada del partido que se van a jugar dos minutos más. Se ha perdido poco tiempo en esta primera mitad.
Alemania - España, Nations League en vivo | Últimos cinco minutos
40' (0-0) | Entramos en los últimos cinco minutos de esta primera mitad. El balance de estos primeros minutos es esclarecedor, sin oportunidades para España y con múltiples acercamientos claros de Alemania.
Alemania - España, Nations League en vivo | A merced de Alemania
36' (0-0) | Sigue sin despertar España en esta primera mitad. Más de media hora de juego y Alemania sigue siendo la clara dominadora del partido. Lo mejor hasta el momento para las de Bermúdez es el resultado.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡¡Otra más de Cata Coll!!
30' (0-0) | Está pasando España un momento crítico en el partido. De nuevo Cata Coll salva a la Selección al disparo de Buhl, que estrelló el esférico en las piernas de la guardameta.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡¡Salva Paredes bajo palos!!
27' (0-0) | ¡Otra más para Alemania! ¡Se está salvando España por los pelos en estos momentos! Ahora ha sido Irene Paredes la que ha tenido que aparecer en el último segundo para salvar bajo palos el disparo de Brand. Increíble ocasión para las germanas.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡¡Paradón de Cata Coll!!
27' (0-0) | ¡¡Qué ocasión para Alemania!! La tuvo Kett, la lateral izquierda, que se plantó dentro del área mano a mano ante Cata Coll. Su disparo cruzado y raso con la zurda lo atajó milagrosamente la portera con el pie.
Alemania - España, Nations League en vivo | Sufre España
20' (0-0) | Sigue sufriendo España con el paso de los minutos. Ahora fue Buhl, la germana, quien probó a Ona Batlle por el costado. Consiguió marcharse de ella y poner el centro, aunque Cata Coll estuvo atenta para atajar.
Alemania - España, Nations League en vivo | La primera amarilla
18' (0-0) | Llega la primera tarjeta amarilla del partido. Es para Laia Aleixandri, la jugadora española, que cometió un claro agarrón para evitar una contra de las alemanas. Tendrá que ir con cuidado a partir de ahora.
Alemania - España, Nations League en vivo | La posesión es germana
12' (0-0) | El esférico sigue siendo de dominio germano en estos primeros compases de juego. España no termina de encontrar su sitio en el partido y Alemania quiere aprovechar el partido de ida en casa. No ha llegado al área contraria el equipo de Bermúdez.
Alemania - España, Nations League en vivo | Alemania, superior en estos primeros compases
7' (0-0) | Peligroso acercamiento de nuevo de Alemania. Anyomi se plantó dentro del área y puso un centro peligroso raso que no encontró rematadora por muy poco. A punto de inaugurar el marcador el conjunto germano.
Alemania - España, Nations League en vivo | La primera de Alemania
3' (0-0) | Buen arranque de Alemania, que trata de hacerse valer del factor público para empujar desde los primeros instantes. Varios acercamientos al área de las germanas que han provocado además la primera intervención de Cata Coll, una parada fácil abajo a un tiro centrado.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) | ¡Ya rueda el balón en esta ida de la final de la Liga de Naciones femenina! Mueve el esférico por primera vez Alemania en una gélida noche en Kaiserslautern.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Suenan los himnos!
¡Suenan por megafonía los himnos de los dos países! En primer lugar, como es habitual por cortesía con el equipo visitante, suena el himno de España. ¡Esto está a punto de arrancar!