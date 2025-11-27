El Betis llega al choque con ocho puntos en novena posición, los mismos que el Viktoria Pilsen checo que marca el octavo puesto, mientras que el Utrecht lo hace en el puesto 32 de 36 y con un único empate ante el Oporto tras acumular tres derrotas ante el Lyon, Brann y Friburgo.

El partido, en función de su desarrollo, también servirá para seguir dando a Isco Alarcón los minutos que le vayan acercado a su mejor nivel tras su vuelta a los terrenos de juego el pasado domingo ante el Girona y con las miras, como casi todos, en el choque del domingo.



Por su parte, los del Ron Jas buscarán en La Cartuja apurar sus opciones de entrar entre los veinticuatro y los harán con sus principales bazas que pasan por el juego del carrilero marroquí Souffian El Karouani y el extremo español Miguel Rodríguez, fichado al Celta el pasado verano.