Es campeón mundial junto a Lionel Messi y jugó en Real Madrid, pero nadie da crédito al torneo que ganó en una oficina

Posan con el polémico trofeo el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun.

La carrera futbolística de Ángel Di María quedó salpicada luego de un polémico suceso que se dio en Argentina y lo tiene como partícipe. El mediocampista, que jugó en Real Madrid entre 2010 y 2014, fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y regresó a la Liga de su país, al club Rosario Central, para disputar allí sus últimos años como profesional. Pero, ¿qué pasó en estas últimas horas?

El insólito título que ganó Ángel Di María en Argentina

Se trata de una situación algo insólita. En una reunión de Comisión Directiva de la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente, Claudio Tapia, preguntó si estaban de acuerdo en darle un "reconocimiento" a Rosario Central por haber sido el club que más puntos había sumado en 2025 (en la tabla anual): “¿Están todos de acuerdo?”, preguntó.

Ante el silencio de los presidentes de los otros equipos que integran el comité, Tapia dio por aprobado un título oficial, que no estaba en los planes de nadie, ni había sido comunicado a comienzo de año. En Argentina se juegan dos torneos por año (uno por semestre).

Así, sin más, entró a la oficina Ángel Di María (junto a otros directivos de Rosario Central) y recibió el título de campeón anual del fútbol argentino. Todo, en medio de la definición del... torneo del fútbol argentino, que este domingo disputó los cruces de octavos de final.

Los representantes del club posaron con el trofeo, el jueves al mediodía, en una oficina de Puerto Madero. La Liga Profesional interpretó ese silencio de los presidentes de los clubes como una “votación unánime” para reconocer a Rosario Central como campeón: finalmente, esto fue asentado en el acta y así lo difundieron en el comunicado oficial.

🏆 Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

Este domingo, Rosario Central quedó eliminado en los octavos de final de la Liga Profesional de fútbol. Pero lo más destacado fue el recibimiento que le dio Estudiantes con un pasillo histórico: de espaldas, en señal de protesta ante el título ganado por decreto sin votación, ni reglas claras impuestas antes del inicio.

DiMaria1

Ángel Di María, socio de Lionel Messi en el seleccionado argentino que ganó el Mundial de Qatar, habló sobre el polémico trofeo ganado inesperadamente. Lo hizo minutos después de haber quedado eliminado (en el campo de juego) del título que se pone en juego en el segundo semestre del año.

🔴❌ ESTUDIANTES REPRESENTÓ AL FUTBOL ARGENTINO Y LE HIZO PASILLO “DE ESPALDAS” A ROSARIO CENTRAL❗️



👌 No había mayor humillación que esa.



🙋🏻‍♂️ Di María y Cía salieron al campo de juego y el Futbol Argentino los RECHAZÓ.



🆘 Y ahora, ¡sálvelo quien pueda!pic.twitter.com/dtdeLRBCXK — Fútbol Analítico (@futbolanal) November 23, 2025

Ángel Di María habló sobre la polémica por el título que suma los puntos en la tabla anual: “¿El título? Habría que preguntarle a los que querían que salga campeón el puntero de la tabla anual, a los que querían terminar primeros. Eso vino de los equipos más grandes y nosotros aceptamos. Nos llamaron para ir, estaban todos los dirigentes y ninguno dijo nada, así que nos sentimos campeones. Nos merecíamos terminar de esa manera", señaló.