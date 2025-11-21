Guía del Mundial de fútbol sala femenino: grupos, formato, fechas y el equipo español, favorito en una cita histórica

Jugadoras de la selección española de futbol sala femenino y el trofeo de Campeón del Mundo

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025 inaugura una nueva era.

Del 21 de noviembre al 7 de diciembre, el PhilSports Arena de Pásig, en el área metropolitana de Manila, acoge el primer torneo oficial de la historia.

Tras décadas de competiciones no reconocidas por la FIFA, el futsal femenino obtiene su mayor escaparate. Y España aterriza en él como una de las principales aspirantes al título.

Una cita histórica

El anuncio del Mundial llegó en octubre de 2023, cuando el Consejo de la FIFA aprobó la creación de un campeonato con dieciséis selecciones.

Era un paso largamente demandado por las jugadoras y por un ecosistema que llevaba años reclamando más visibilidad, inversión y competiciones oficiales.

Hasta ahora, los campeonatos mundiales femeninos organizados por la Asociación de Jugadoras de Fútbol desde 2010 los había ganado siempre Brasil, pero carecían del respaldo formal de la FIFA.

La edición de Filipinas simboliza ese cambio. La organización ha invertido más de catorce millones de dólares para preparar el torneo dentro de un programa que acumula cien millones desde 2016 destinados al desarrollo del futsal.

Es un impulso que coincide con el crecimiento global del deporte: en 2025 se han disputado 232 partidos internacionales femeninos, y doce selecciones recién incorporadas han estrenado su presencia en el ranking mundial.

Una sede única

El torneo se celebra íntegramente en el PhilSports Arena, un pabellón con 10.000 asientos remodelado en 2019 para los Juegos del Sudeste Asiático.

La elección de una sede única busca simplificar los desplazamientos, concentrar la atención del público y maximizar el ambiente competitivo.

La FIFA pretende que la experiencia sirva también como legado, mejorando la infraestructura local y fomentando la práctica del futsal en Filipinas.

Los grupos

El sorteo del 15 de septiembre de 2025 distribuyó a los equipos en cuatro grupos:

- Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina

- Grupo B: España, Tailandia, Colombia, Canadá

- Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda

- Grupo D: Brasil, Irán, Italia, Panamá

La distribución por confederaciones incorpora cuatro selecciones europeas, tres asiáticas, tres sudamericanas, dos africanas, dos norteamericanas, una de Oceanía y la anfitriona.

El cuadro deja a España y Brasil como favoritas claras, con Portugal, Italia o Colombia como candidatas a dar guerra desde el primer día.

El formato

La competición sigue un sistema clásico:

- Fase de grupos: todos contra todos; los dos primeros de cada grupo avanzan.

- Cuartos de final: 1 y 2 de diciembre.

- Semifinales: 5 de diciembre.

- Tercer puesto: 7 de diciembre, a las 10:00, hora peninsular.

- Final: 7 de diciembre, a las 12:30, hora de Madrid.

Los cruces emparejan a los ganadores de un grupo con los segundos de otro distinto, lo que promete enfrentamientos exigentes desde los cuartos.

El calendario

Los partidos comienzan el 21 de noviembre y se disputan en horario español de mañana o mediodía. La selección española jugará:

- 22 de noviembre (12:30): España vs Tailandia

- 25 de noviembre (13:30): España vs Colombia

- 28 de noviembre (13:30): España vs Canadá

Teledeporte, RTVE Play y FIFA+ ofrecerán los encuentros de manera gratuita. La plataforma de la FIFA emitirá todos los partidos en más de 200 territorios.

España gana a Ucrania en la final de la Eurocopa 2023

España, una de las grandes favoritas

El combinado dirigido por Clàudia Pons llega respaldado por un ciclo triunfal. España ha ganado las tres Eurocopas disputadas (2019, 2022 y 2023) y fue finalista de la UEFA Nations League 2025.

Su evolución ha convertido al equipo en una referencia mundial, solo por detrás de Brasil en el ranking femenino de la FIFA.

La convocatoria presenta talento consolidado y nuevas apuestas. Figuran piezas claves como Elena González, Noelia Montoro, las hermanas Irene y Laura Córdoba, Ale de Paz, Irene Samper, Antía Pérez, Martita o Vanessa Sotelo.

Dos ausencias marcan la lista: Patricia González 'Peque', capitana histórica, y Mayte Mateo, ambas lesionadas ya en Filipinas. Sus huecos los ocupan Laura Sánchez y Cecilia Zarzuela.

Para muchas jugadoras veteranas, este Mundial representa la culminación de años de lucha. Peque lo expresó con claridad: "Cada paso que damos nos cuesta una lucha y un sacrificio demasiado grandes".

Su frase resume la reivindicación de un deporte que debuta, al fin, en el escenario que llevaba esperando más de una década.

Los favoritos

Brasil es la favorita según las casas de apuestas. La selección de Wilson Saboia lidera el ranking mundial y cuenta con figuras legendarias como Amandinha, Emilly Marcondes o Lucileia.

La mayoría compite en la liga española, lo que añade emoción a un duelo potencial entre las dos grandes potencias.

Portugal aparece como tercer pilar competitivo. Ana Catarina Pereira, Janice Silva o Fifó conforman un bloque con experiencia y un sistema consolidado.

Su rivalidad con España ha marcado las grandes finales europeas, aunque no han logrado superar a la selección de Pons en los momentos clave.

Italia, séptima del mundo, se presenta con jugadoras de origen brasileño que han elevado el nivel del equipo. Y Colombia, octava, aspira a sorprender tras su bronce en la Copa América.

En Asia destacan Irán y Japón, lideradas por Maral Torkaman y Sara Ueno respectivamente, y Tailandia llega con la confianza de haber sido subcampeona continental.

La selección española entrena por primera vez el PhilSports Arena RFEF

Hito histórico

La FIFA pretende que este Mundial marque un punto de inflexión. En Filipinas se formarán equipos locales, se reforzarán infraestructuras y se impulsará el futsal desde la base.

El movimiento #WomenPlayFutsalFIFA ha tenido un papel relevante en esta reivindicación global y seguirá siendo un emblema de igualdad en el deporte.

El torneo no solo decidirá a la primera campeona mundial oficial. También abrirá un camino de reconocimiento, inversión y crecimiento que el futsal femenino llevaba años reclamando.

España llega con opciones reales de convertirse en la primera dueña del título. Y Filipinas, mientras tanto, será el escenario donde se escriba la primera página de una historia largamente esperada.