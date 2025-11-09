Las claves del Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid:
- El Real Madrid se atasca ante el Rayo en Vallecas en un partido gris y no despeja las dudas antes del parón de selecciones
La crónica del partido
La visita al estadio de Vallecas estaba marcada en rojo como una de las salidas más difíciles en el calendario del Real Madrid. Ya son cuatro temporadas sin ganar al Rayo a domicilio y en esta ocasión los de Xabi Alonso no pudieron romper el empate inicial.
¡¡Finaaaal del partido!!
90' (0-0) ¡¡No hay tiempo para más!! El Real Madrid tropieza y se deja dos puntos en su visita a Vallecas en un partido gris, pero muy abierto donde los equipos pudieron alzarse con la victoria.
¡¡A punto de marcar el Madrid!!
90'+4' (0-0) Centrochut de Arda Güler que desvía Óscar Valentín y el balón pega en el lateral de la red.
Cuatro minutos de añadido
90' (0-0) Ya se ha cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro añade cuatro minutos más.
¡¡Providencial Batalla!!
87' (0-0) Atento y seguro el portero del Rayo para atajar un peligroso balón suelto en el área pequeña. Ya lo buscaba Bellingham.
Otro cambio en el conjunto blanco
83' (0-0) Quiere hacer daño Xabi Alonso por el costado derecho y ha metido a Arnold en detrimento de Valverde.
Xabi mete a Rodrygo
78' (0-0) Tercer cambio del Real Madrid: se va Camavinga y en su lugar entra Rodrygo.
Partido de ida y vuelta
76' (0-0) El encuentro en Vallecas está muy abierto y se puede decantar por cualquier lado. Rayo y Real Madrid están llegando a campo contrario, pero no logran materializar las ocasiones que están teniendo.
Nuevo cambio en el equipo blanco
71' (0-0) Ha movido el banquillo Xabi Alonso en esta segunda parte: se ha ido Brahim y ha entrado Ceballos.
¡¡Paradón de Batalla!!
69' (0-0) Vaya zapatazo se sacó Fede Valverde. El charrúa le pegó al balón conforme le vino y obligó a Batalla a esforzarse al máximo para desbaratar la ocasión del Real Madrid.
¡¡Remate alto de Álvaro García!!
66' (0-0) Ocasión clarísima en el Rayo Vallecano. Centro de Ratiu que remató en boca de gol Álvaro García, pero su disparo se marchó alto. Qué ocasión han perdonado los de Íñigo Pérez.
¡¡Qué disparo se sacó Mbappé!!
60' (0-0) El Real Madrid ha dado un paso adelante en el partido. Xabi Alonso ha ajustado la presión en campo contrario y el Rayo está sufriendo mucho al sacar el balón jugado. Ha tenido Mbappé ahora el 0-1 con un derechazo que iba con todas las intenciones, pero que no encontró portería.
¡¡La ha tenido Bellingham!!
54' (0-0) Exquisito el control del inglés a un balón a la espalda ante Ciss, sacándose un zurdazo con poco ángulo que se colaba en la portería, pero se topó con la pierna de Batalla.
¡¡La ha tenido Arda Güler!!
52' (0-0) ¡¡Por qué poco se ha ido fuera el disparo de Arda Güler!! Asistió Mbappé al turco, quien armó el disparo desde la frontal del área, pero su remate se marchó desviado.
¡¡Fueraaa De Frutos!!
50' (0-0) Centro lateral raso de Pacha Espino que llega a rematar Jorge de Frutos, pero su disparo se va al lateral de la red. Buena ocasión para el Rayo Vallecano.
Disparo desviado de Valverde
48' (0-0) Falta en tres cuartos de campo que ejecutó el charrúa, pero su disparo se marchó muy desviado. La primera ocasión en esta segunda parte.
¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en esta segunda parte!! Ha movido el banquillo Xabi Alonso: se ha ido Huijsen y ha entrado Militao.
¡¡Salen los protagonistas!!
Los jugadores del Real Madrid y del Rayo Vallecano ya están sobre el terreno de juego de Vallecas. La segunda parte está a punto de empezar.
El conjunto blanco, de más a menos
Los de Xabi se han ido diluyendo con el pasar de los minutos. En ningún momento han sido claros dominadores, pero en la primera media hora estaban inquietando más a Batalla.