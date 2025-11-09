Las claves del Celta - Barcelona:
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡Ha perdonado Fermín el segundo!
32' (1-1) El mediapunta remató de primeras el pase picado de Olmo, pero se marchó arriba la difícil volea.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Han tenido Fermín, Rashford y Lewandowski!!
24' (1-1) ¡¡Vaya triple ocasión ha tenido el Barça en la misma jugada!! Primero Fermín contra el cuerpo de Ilaix, después Rashford al palo (se paseó la pelota en la línea) y finalmente Lewandowski. Paradón de Radu en la última para evitar el segundo del Barça.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Los azulgrana meten cloroformo al partido
23' (1-1) El Barça quiere rebajar el vértigo al partido y ahora domina con posesiones largas, seguras pero poco profundas.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |No está fino Rashford
18' (1-1) El inglés pudo haber marcado el 0-2 y en la siguiente jugada el Celta empató el partido. Ahora se pensaba que Balde le iba a doblar, pero se frenó y el pase se marchó directamente fuera.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Muchos espacios atrás
15' (1-1) Fiel a su filosofía, el Barça está jugando con fuego con la defensa tan adelantada. Ahora le ha salido bien y ha dejado a Borja Iglesias en posición invalidada, pero en el gol de Carreira la línea no funcionó.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡¡Gooooool de Carreira!!!
11' (1-1) En un abrir y cerrar de ojos se ha pasado del 0-2 al 1-1. Radu le ganó la partida a Rashford en un mano a mano y en la siguiente jugada Carreira empata el partido en una acción muy mal defendida por el Barça... y también por Szczesny.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Gooool de Lewandowski!!
9' (0-1) ¡¡Se adelanta el Barça en Balaídos!! Adivinó Radu las intenciones de Lewandowski, pero el polaco no falló la pena máxima e inaugura el marcador.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Se revisa una mano de Marcos Alonso!!
7' (0-0) Ha parado Alberola Rojas el juego ya que le están avisando desde el VAR que hay una posible mano de Marcos Alonso en un remate de Fermín López. Acude al monitor el colegiado.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |La primera de Lewandowski
4' (0-0) El polaco buscó la volea después de que la falta de Rashford golpeara en la barrera.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Mucha intensidad en el partido
3' (0-0) Los dos equipos han impuesto un ritmo alto de juego sobre el terreno de juego y, por el momento, no hay ningún dominador claro.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) Ya rueda el balón en Balaídos. La primera posesión es para el Barça, presiona alto el equipo de Cluadio Giráldez.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Hay un cambio en el once de Flick!!
Cambio de última hora en la alineación del Barça: Dani Olmo sustituye a Marc Casadó.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
Los 22 protagonistas ya están sobre el terreno de juego de Balaídos. El ambiente es espectacular en las gradas para presenciar un auténtico partidazo.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Flick no se fía
Flick, antes del partido en Movistar Plus: "El Celta es un gran equipo. Llevan cinco victorias consecutivas. Tenemos que estar bien en defensa y defender cuando lo que necesitemos. A ver si mejoramos el último partido en Brujas".
Celta - Barcelona, en directo La Liga |La felicitación a Guardiola
El que fuera entrenador culé ha alcanzado una cifra redonda y el club ha compartido una publicación en sus redes sociales: "¡Felicidades, Pep, por tus 1000 partidos como entrenador!".
Eres y serás siempre parte de nuestra historia.
¡Felicidades, Pep, por tus 1000 partidos como entrenador!
Celta - Barcelona, en directo La Liga |La amenaza de Iago Aspas
El jugador del RC Celta ha marcado 11 goles en 21 enfrentamientos con el FC Barcelona en LaLiga, convirtiéndose en el jugador que más tantos ha logrado ante el cuadro azulgrana en la competición en todo el siglo XXI.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡Ya calientan los jugadores!
A falta de media hora para el inicio del partido, los jugadores de ambos equipos ya calientan sobre el césped de Balaídos.
Szczęsny a calentar
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Muchos deberes por hacer
Aunque los de Hansi Flick son el conjunto más goleador de LaLiga, con 28 tantos en once partidos, también acumulan nueve encuentros consecutivos encajando goles en todas las competiciones. De hecho, Wojciech Szczesny, ha recibido quince tantos en solo ocho partidos.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |El once Claudio Giráldez
El técnico del Celta sale de inicio con Radu, Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Mingueza, Pablo Durán, Borja Iglesias y Ferran Jutglá.
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... #CeltaBarça ⋄ #LALIGAEASPORTS
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Lewandowski vuelve a la titularidad
Flick recupera a Lewandowski, que no había sido titular desde su regreso por lesión y Eric pasa al lateral derecho. El técnico alemán sale con: Szczesny, Eric García, Cubarsí, Araujo, Balde, Casadó, Frenkie de Jong, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #CeltaBarça