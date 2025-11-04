Las claves del Liverpool - Real Madrid:
- 20 años del 'Spanish Liverpool', la inspiración a un club ganador y un "anhelo frustrado" con Xabi Alonso como "sucesor de Klopp"
- El viaje emocional de Trent en cinco meses: entre largas clases de español y la fría recepción que le espera en Anfield
- Anfield como antídoto para un Liverpool en crisis que mide la firmeza del nuevo Real Madrid
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Entra Trent
Sigue haciendo modificaciones Xabi Alonso. Entra Trent Alexander-Arnold en lugar de Arda Güler. Muchos abucheos al lateral inglés, ex del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Mueve el banquillo Slot
79' (1-0) Doble cambio en el Liverpool. Entran Curtis Jones y Gakpo y se retiran del campo Mac Allister y Ekitike.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Fuera Mbappé!
75' (1-0) ¡Casi marca Mbappé! Se la da Vinicius, dispara de primeras el francés, pero el efecto del balón va hacia afuera y se acaba alejando de la portería del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Muy superados
73' (1-0) No reacciona el Real Madrid tras el gol de Mac Allister. No tiene continuidad con balón y apenas inquieta la portería del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Mueve el banquillo Alonso
69' (1-0) Primer cambio en el Real Madrid. Se retira del terreno de juego Camavinga y entra en su lugar Rodrygo.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡GOOOOOOOL DE MAC ALLISTER!
61' (1-0) ¡GOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! ¡GOOOOL DE MAC ALLISTER! Falta medida de Szoboszlai y el argentino cabecea imposible para Courtois.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Amarilla para Bellingham
60' (0-0) Nueva tarjeta amarilla. Entrada muy dura de Bellingham a Gravenberch. Llegó tarde el inglés que no tocó balón y barrió por detrás al neerlandés.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Sin ideas
57' (0-0) No ha salido bien el Real Madrid en la segunda parte. Está agresivo a nivel defensivo, pero le está costando mucho cuando tiene el balón.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Amarilla a Mac Allister
52' (0-0) Amarilla a Mac Allister. El argentino agarró a Mbappé en un contragolpe. No protesta el '10' del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Otro paradón de Courtois!
48' (0-0) ¡Vuelve a salvar Courtois! De nuevo en saque de esquina y ahora sacando otra mano prodigiosa al cabezazo de Ektike. Que exhibición del belga.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Paradón de Courtois!
47' (0-0) ¡Paradón de Courtois! Córner desde la izquierda, Van Dijk remata desde el area pequeña y Courtois vuelve a sacar una mano milagrosa.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Arranca la segunda mitad!
46' (0-0) ¡Se juega de nuevo en Anfield! Arranca la segunda mitad sin cambios. Mueve el balón el Real Madrid.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Final de la primera parte!
45+2' (0-0) ¡Final de la primera parte! Mucha intensidad y buenas ocasiones, especoalmente del Liverpool. Courtois ha estado estelar con varias intervenciones prodigiosas.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Para Mamardashvili!
45' (0-0) Lo intenta ahora el Real Madrid. Bellingham quiebra a Konaté y saca un disparo raso al palo corto que detiene Mamardashvili con un buen pie.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Paradón de Courtois!
43' (0-0) ¡Paradón de Courtois! Latigazo de Szoboszlai desde la frontal y el portero belga saca una mano fuerte prodigiosa. Está salvando Courtois al Madrid.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Vuelve a parar Courtois
37' (0-0) Nuevo intento del Liverpool que está apretando mucho. Disparo de Szoboszlai desde fuera del área que detiene muy seguro Courtois.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡No hay penalti!
33' (0-0) ¡No hay penalti a favor del Liverpool! El colegiado señaló falta de Tchouaméni por mano fuera del área. Era dentro, pero el VAR le llamó para revisar la imagen. Ha decretado que no es punible y anula la acción.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Paradón de Courtois!
27' (0-0) ¡Paradón de Courtois! Wirtz se lleva un balón muerto, se la da a placer a Szbzoslai, pero aparece un inmenso Courtois para salvar el primero de los ingleses.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Amarilla a Vinicius
23' (0-0) Primera cartulina amarilla del partido. La ve Vinicius tras un claro agarrón a Bradley. No protesta el brasileño.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Fuera Mbappé!
17' (0-0) Primera ocasión del Real Madrid. Roba Camavinga, Bellingham conduce y la jugada acaba con un disparo franco de Mbappé muy desviado. Puso mal el cuerpo el francés.