El Barça se ha refugiado en Montjuïc -donde aún está invicto esta temporada- para volver a la senda de la victoria a costa de un Elche que, aunque hizo méritos para sumar algún punto, sigue sin saber lo que es ganar a domicilio este año en Primera División.

Lamine Yamal y Fermín López celebran el primer gol marcado en el partido. EFE