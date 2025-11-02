Publicada
Actualizada

Las claves del Barcelona 3-1 Elche:

El Barça recupera la sonrisa y la eficacia en ataque ante un valiente Elche para seguir la estela del Real Madrid en Liga

  2. Barcelona - Elche, en directo |La crónica del partido

    El Barça se ha refugiado en Montjuïc -donde aún está invicto esta temporada- para volver a la senda de la victoria a costa de un Elche que, aunque hizo méritos para sumar algún punto, sigue sin saber lo que es ganar a domicilio este año en Primera División.

    Lamine Yamal y Fermín López celebran el primer gol marcado en el partido.

  3. Barcelona - Elche, en directo | ¡¡Finaaaal del partido!!

    90'+5' (3-1) ¡¡No hay tiempo para más en Montjuïc!! Victoria del Barça ante un combativo Elche que vendió muy cara su derrota y plantó cara a los de Flick al jugarles de tú a tú.

  4. Barcelona - Elche, en directo | Duerme el partido el conjunto azulgrana

    90'+4' (3-1) Controla el balón el Barça sin arriesgar en defensa para evitar cualquier intento de ofensiva del Elche.

  5. Barcelona - Elche, en directo | Cinco minutos de añadido

    90' (3-1) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón mostrando cinco minutos más de prolongación.

  6. Barcelona - Elche, en directo |Se marcha Lamine

    89' (3-1) Se marcha el '10' del Barcelona junto a Ferran Torres. Entran Roony y Dro.

  7. Barcelona - Elche, en directo |Los de Flick pierden la posesión

    84' (3-1) El Barça está sufriendo en estos compases del partido y el dominio del balón lo tiene ahora un Elche que quiere marcar el segundo y meter el miedo en el cuerpo a los de Hansi Flick.

  8. Barcelona - Elche, en directo |¡¡La ha tenido Lamine!!

    78' (3-1) Error de Iñaki Peña, que acaba con su pase en pies de Ferran Torres, el cual dio el pase atrás para el '10' azulgrana, pero su zurdazo se fue a las nubes.

  9. Barcelona - Elche, en directo | Insisten los de Eder Sarabia

    72' (3-1) No renuncia a su juego el Elche y cada vez está llegando con más peligro al área rival. A pesar de la diferencia de dos goles, el Barça no tiene la victoria asegurada.

  10. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Al palo Rafa Mir!!

    67' (3-1) ¡¡Otra vez un disparo de Rafa Mir se estrella con la madera!! El delantero del Elche cazó un rechace en un centro que quiso poner Pedrosa y armó el disparo frente a Szczesny, pero su disparo otra vez se estrella en el palo. Se salva el Barça.

  11. Barcelona - Elche, en directo |Mueve el banquillo Hansi Flick

    65' (3-1) Llega el primer cambio del conjunto azulgrana: se marcha Fermín López y en su lugar entra Dani Olmo.

  12. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Golazo de Marcus Rashford!!

    60' (3-1) ¡¡Gooool del Barça en Montjuïc!! Rashford encarrila el partido tras controlar un centro magnífico de Fermín López, recortó a su marca y fusiló a Iñaki Peña. Vaya golazo acaba de marcar el conjunto azulgrana.

  13. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Al larguero Rafa Mir!!

    54' (2-1) ¡¡Ha tenido el empate Rafa Mir!! Hasta a tres jugadores atrajo André Silva hasta abrir a su compañero, que con el interior armó rápidamente el disparo. Szczesny solo pudo acompañar el balón con la mirada y para su fortuna, éste se estrelló en la madera.

  14. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Gol anulado a Rashford!!

    52' (2-1) Balón de Lamine Yamal a Fermín, el andaluz estaba algo adelantado y asistió a Rashford para que marcara el tercero con la portería vacía, pero el línea levantó inmediatamente el banderín.

  15. Barcelona - Elche, en directo |Se vienen arriba los de Sarabia

    49' (2-1) Ha vuelto a salir muy valiente el Elche en este inicio de la segunda parte y ya buscan la portería de Szczesny, pero el Barça parece estar muy atento ahora en las labores defensivas.

  16. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Fueraaaa Rashford!!

    46' (2-1) La primera ocasión de la segunda parte la ha protagonizado Rashford, aunnque había dudas por su posición al recibir el balón. El inglés recibió al espacio y armó el disparo dentro del área, pero algo escorado, se marchó cerca del palo.

  17. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!

    46' (2-1) La segunda parte ha comenzado con un cambio en el Elche: se ha ido Martim Neto que tenía amarilla y en su lugar ha entrado Mendoza.

  18. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Finaaaal de la primera parte!!

    45' (2-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Jugadores a vestuarios con el partido muy abierto en Montjuïc.

  19. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Vaya paradón de Iñaki Peña!!

    45'+1' (2-1) A bocajarro salvó el portero del Elche el que hubiese sido el segundo gol de Ferran en su cuenta particular. El 'Tiburón' recibió un pase filtrado de Frenkie de Jong y frente a Iñaki Peña se sacó un remate que se encontró con la mano providencial del alicantino.

  20. Barcelona - Elche, en directo |¡¡Goooool de Rafa Mir!!

    42' (2-1) ¡¡Recorta distancias Rafa Mir antes del descanso!! Recibió el delantero del Elche en su propio campo y una vez que se metió en el interior del área se mostró letal con un golpeo en el interior directo a la cepa del palo. No pudo hacer nada Szczesny.