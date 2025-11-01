El Villarreal, liderado por Gerard Moreno y Alberto Moleiro, mantiene su excelente racha como local tras golear a un Rayo Vallecano que no pudo dar continuidad a su buena trayectoria liguera de las últimas jornadas.



Tras un primer tiempo equilibrado, desbloqueado por un gran gol de Gerard Moreno, el conjunto de Marcelino García Toral pasó por encima del equipo madrileño en el segundo periodo, en el que anotó tres tantos en apenas ocho minutos.