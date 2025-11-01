El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, tiene la receta para el paro juvenil en España: "No quieren trabajar"

Lamine Yamal, junto a su padre y parte de su familia en la gala del Balón de Oro 2025 Benoit Tessier Reuters

Mounir Nasraoui, más conocido en redes sociales como Hustle Hard, ha vuelto a convertirse en tendencia debido a sus comentarios.

Esta vez, por una reflexión en la que asegura tener la clave para reducir el paro juvenil en España: según él, "la gente joven no quiere trabajar".

En un directo emitido a través de su cuenta de Instagram, el padre de Lamine Yamal, la gran promesa del FC Barcelona y de la selección española, ofreció su particular visión del mercado laboral.

"Yo antiguamente buscaba trabajo en la obra y no había trabajo. Pero es que ahora vas a buscar trabajo y claro que te dan trabajo, porque la gente joven no quiere trabajar", explicaba.

"Lo que hay que hacer es animarlos. Animar a que trabajen. A que sean algo, que se esfuercen. Ya ganarán, el momento de ganar ya llegará, pero el momento de perder está siempre ahí", concluía.

El padre de Lamine Yamal habla sobre el trabajo y los jóvenes en España

Sus palabras no tardaron en generar una oleada de reacciones. No tanto por el contenido del mensaje, sino por la contradicción que muchos usuarios han señalado.

Mounir ha reconocido públicamente en varias ocasiones que no trabaja y que vive del éxito económico de su hijo.

"Pues sí, señores. Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti", afirmó en otro directo mientras cocinaba y respondía a las críticas por su estilo de vida.

Polémicas recurrentes

El episodio se suma a una larga lista de declaraciones, gestos y publicaciones que han hecho de Nasraoui un personaje mediático habitual.

Desde que su hijo irrumpió en la élite del fútbol, él ha adoptado un papel activo y controvertido en redes sociales.

Comparte recetas, defiende ferozmente a Lamine, lanza mensajes crípticos tras los partidos y responde sin filtros a quienes lo critican.

Lamine Yamal junto a su padre.

Tras el Clásico contra el Real Madrid, encendió las redes con mensajes irónicos dirigidos a los aficionados blancos y comentarios sobre el Balón de Oro.

"Está pasando algo raro", dijo, insinuando que su hijo merecía más reconocimiento internacional.

En el entorno del Barça, su protagonismo no siempre es bien recibido. Algunos consideran que sus intervenciones en redes acaban generando una presión innecesaria sobre Lamine.

Amor, boda y titulares

En paralelo a sus discursos laborales y sus controversias futbolísticas, Mounir ha aprovechado su fama para hacer públicos aspectos de su vida personal.

El pasado mes de febrero compartió la primera imagen junto a su actual pareja, una joven de 23 años llamada Khristina y originaria de Madagascar.

Ambos fueron vistos en el palco del Camp Nou durante el Barça - Inter de la Champions League, donde su presencia llamó la atención por la notable diferencia de edad.

Ahora, ha dado un paso más: se casa. Así lo anunció recientemente en su cuenta de Instagram, generando una nueva oleada de reacciones.

Aunque no ha ofrecido detalles sobre la fecha ni el lugar de la boda, el anuncio ha añadido más leña al fuego mediático que rodea su figura.

Exposición constante

Mounir Nasraoui ha hecho de su perfil en redes un escaparate constante.

Desde mensajes en tono paternal hasta pullas a rivales futbolísticos, pasando por fiestas ostentosas o decisiones controvertidas como la contratación de animadores con enanismo en el cumpleaños de su hijo.

La contradicción entre criticar a los jóvenes por su supuesta falta de ética laboral mientras vive de los ingresos de su hijo ha sido, quizás, el punto que más ha encendido los ánimos esta vez.

En cada publicación, Mounir alimenta una imagen pública que despierta tanto interés como rechazo.

Y mientras Lamine Yamal sigue intentando construir su carrera con discreción y trabajo sobre el césped, su padre se consolida como uno de los personajes más impredecibles, virales y polémicos del fútbol español actual.