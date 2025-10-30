El club de Emiratos Árabes Unidos debuta este curso en la Euroliga tras un importante acuerdo económico con la competición que llevaba tres años fraguándose y se ha estrenado con una plantilla plagada de estrellas a la que ha atraído a Oriente Medio con sueldos mayores que en el 'viejo continente'.

El conjunto de Pedro Martínez, que había ganado la semana pasada en la cancha del Armani Milán, dominó este martes al Fenerbahce con un notable despliegue defensivo que le permitió abrir una brecha de veinte puntos con el conjunto turco y gestionarla sin sufrimiento en el último cuarto.

Acostumbrado a desbordar a sus rivales con su amplio abanico de recursos ofensivos, esta vez el Valencia acompañó los puntos con una sólida y rápida defensa que le permitió multiplicar las pérdidas y los fallos en el tiro de su rival.