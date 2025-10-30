El cuadro blanco viene de caer el martes ante el Bayern de Múnich como visitante en un enfrentamiento donde, según su entrenador, Sergio Scariolo, tuvo "momentos muy buenos y agujeros importantes". La idea es ser capaz de pasar página para "entrar en el campo con determinación y mantenerla durante todo el partido".

El técnico italiano considera que el rival en esta ocasión es un equipo "de grandísima calidad, de gran talla física, con mucha capacidad de usar el cuerpo y con mucho talento anotador" y que habrá "que igualar su capacidad de jugar con fisicalidad, con dureza, de saber jugar con los contactos, de no estar tan pendiente de los árbitros": "Hay que seleccionar bien los tiros, tener pocas pérdidas y sobre todo mejorar la transición defensiva, que es la parte del juego donde nos hacen más daño los rivales".

Scariolo reconoce que ni él ni muchos de sus jugadores están acostumbrados a la derrota y que es importante que no se familiaricen con ella, al tiempo que quienes tienen más experiencia ayuden a los que tienen menos "para entender realmente cuál es la manera adecuada para poder ganar partidos en condiciones complicadas, en casa o fuera".