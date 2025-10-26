Un gol del brasileño Alexandre Zurawski, Alemão, en el tiempo añadido permitió al Rayo Vallecano ganar este domingo al Alavés en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas.



Con este resultado el Rayo suma 14 puntos y se sitúa séptimo, mientras que el Alavés, con 11, queda duodécimo de la clasificación.