Un gol del brasileño Alexandre Zurawski, Alemão, en el tiempo añadido permitió al Rayo Vallecano ganar este domingo al Alavés en partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas.
Con este resultado el Rayo suma 14 puntos y se sitúa séptimo, mientras que el Alavés, con 11, queda duodécimo de la clasificación.
Rayo - Alavés, La Liga: resultado, goleadores y estadísticas del partido
