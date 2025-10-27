Ibai Llanos pide perdón por la polémica con Lamine Yamal en la Kings previa al Clásico: "Mi intención era pasarlo bien"

Ibai Llanos, junto a Lamine Yamal, en un programa de la Kings League

El propio Ibai Llanos ha salido al paso de la tormenta mediática que se generó antes del Clásico entre Real Madrid y Barcelona de este domingo en el Santiago Bernabéu.

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, el creador de contenido bilbaíno pidió disculpas y asumió parte de la responsabilidad por la polémica frase de Lamine Yamal en la Kings League, que terminó trascendiendo al mundo del fútbol profesional.

Según explicó Ibai, todo comenzó cuando decidió mover un partido de la Kings League, la competición que comparte con Gerard Piqué, para que el joven jugador del Barça pudiera participar.

"Se me ocurrió la brillante idea de decirle a la liga si podían cambiar la fecha para que Lamine viniera al programa. Quería pasar un rato divertido, picarnos un poco, hacer un contenido entretenido", explicó.

Sin embargo, lo que empezó como un simple reto entre amigos se desbordó por completo.

Durante la retransmisión, Yamal comparó a Porcinos FC -el equipo de Ibai- con el Real Madrid: "Porcinos roba igual que el Madrid", dijo entre risas.

Lo que parecía una broma sin mayor trascendencia se viralizó de inmediato, llegando a medios de Estados Unidos, Argentina, México o Colombia.

La polémica alcanzó su punto máximo el día del Clásico. En el Bernabéu, Lamine fue recibido con abucheos cada vez que tocaba el balón.

La sonora pitada a Lamine Yamal en el Bernabéu antes de El Clásico

Su partido fue discreto y terminó envuelto en una trifulca final con jugadores del Real Madrid. Dani Carvajal le recriminó sus palabras con un gesto de "habla ahora", y Vinícius Jr. y Courtois también se unieron al enfrentamiento.

"Ha intervenido la policía, es que ha intervenido la policía", reconoció sorprendido Ibai en su vídeo, al ver hasta dónde había llegado todo.

El propio streamer admitió sentirse culpable por haber propiciado la situación: "En parte es culpa mía. Fue mi idea mover el partido. Nunca pensé que una broma así se convertiría en algo tan grande".

En su mensaje, quiso dejar claro que no existió ninguna intención de faltar al respeto ni de generar polémica: "Os lo juro por mi padre, mi única intención era pasarlo bien un rato".

El incidente dejó a Lamine Yamal en el centro del huracán y al propio Ibai reflexionando sobre los límites del entretenimiento deportivo en una era donde una frase irónica puede encender al mundo del fútbol en cuestión de horas.