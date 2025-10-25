Valencia - Villareal, en directo La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con la victoria del submarino amarillo
El Villarreal ganó este sábado al Valencia en Mestalla en un partido que abrió Gerard Moreno desde el punto de penalti en el minuto 45 en el día que cumple 300 partidos con el submarino amarillo y que redondeó Santi Comesaña en el 57, mientras que los valencianistas desperdiciaron sus mejores ocasiones en la primera parte.
Baptiste Santamaria celebra un gol con sus compañeros del Valencia
Europa Press