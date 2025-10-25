Girona - Oviedo, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con el empate en Montilivi
El Oviedo salvó este sábado un punto en el duelo de colistas de este sábado en Montilivi (3-3) con un gol de Luis Carmo en el minuto 97, en un vibrante partido. El equipo de Míchel Sánchez había dado la vuelta al marcador con un doblete de Cristhian Stuani de penalti (64 y 90) y un gol de Azzedine Ounahi (83), después de los tantos de Federico Viñas de penalti en el 38 y de Salomón Rondón en el minuto 57, pero el conjunto de Luis Carrión arañó un empate por mediación de David Carmo en el minuto 97