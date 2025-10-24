La Real Sociedad afronta un examen muy exigente en Anoeta ante el Sevilla, un rival que lleva tres victorias seguidas a domicilio, al que recibe en puestos de descenso con 6 puntos y con la necesidad de sumar su segunda victoria de la temporada en diez partidos.



Con Sergio Francisco, en entredicho y un bagaje impropio para un equipo al que se presupone pelear por entrar en competiciones europea, los donostiarras afrontan el choque después de sumar solo una victoria, pese a haber generado juego como para llevar más puntos de los que tienen.

El Sevilla llega a San Sebastián después de que el Mallorca le bajara el pasado sábado de la nube (1-3) en la que el equipo del argentino Matías Almeyda se había instalado tras su contundente triunfo frente al Barcelona (4-1) y que ese brillante resultado lo uniera a la victoria anterior ante el Rayo Vallecano (0-1).