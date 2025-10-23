El Betis juega este jueves ante el Genk su tercer partido de la primera fase de Liga Europa con el objetivo de puntuar de tres para consolidar sus opciones de clasificación ante un rival sobre el papel inferior que llega en séptima posición de la liga belga tras empatar ante el Brujas en su último duelo liguero.



El Betis afronta al choque con cuatro puntos después de que en la primera jornada empatara 2-2 en casa ante el Nottingham Forest inglés y de que en la siguiente ganara 0-2 en Razgrad (Bulgaria) al Ludogorets, mientras que el Genk lo hace con una victoria ante el Rangers escocés (0-1) y una derrota frente al Ferencvaros húngaro (0-1).



Acomete el partido el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, con la intensidad debida y el imperativo de gestionar efectivos de una plantilla exigida de la que ha reservado a uno de sus puntales, el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, recién salido de una lesión muscular y que no ha sido citado por precaución.