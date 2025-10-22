El Real Madrid visitará en la Euroliga Belgrado, donde ya estuvo la semana pasada para jugar contra el Estrella Roja, para medirse al Maccabi de Tel Aviv, quien al igual que el Hapoel, no podrá ejercer como local en esa ciudad israelí hasta el 1 de diciembre.

La decisión de poner esa fecha como el punto de partida para el retorno a Israel de ambos conjuntos ha ahorrado a los de Sergio Scariolo tener que viajar allí, pues tanto en este caso contra el Maccabi como en el de la visita al Hapoel ambos choques tendrán lugar con anterioridad.